De Zerbi: Ne razumijem polemiku oko te odluke, faul na Rayi je bio 200%, a ne 100%

xPaulxBockingx PSI-24237-0167 via Guliver Image

U ponedjeljak navečer Tottenham je na svom stadionu propustio upisati pobjedu protiv Leedsa te su remizirali s 1:1. Ostali su tako u zoni koja donosi ostanak u ligi, no West Ham im je dalje u dometu jer zaostaju tek dva boda dva kola prije kraja.

Tako nakon susreta talijanski trener Roberto De Zerbi nije bio najsmireniji, a posebno ga je zasmetalo suđenje jer Tottenhamu na kraju utakmice nije dosuđen kazneni udarac.

Talijan je takvu odluku prokomentirao kroz prizmu nedjeljne utakmice West Hama i Arsenala na kojoj je u 96. minuti poništen gol Čekićarima zbog prekršaja na Davidu Rayi. Nakon te odluke počele su velike priče kako je West Ham oštećen, no De Zerbi je bio drugačijeg mišljenja.

“Od prve minute mi je sudac govorio ako napustim svoj trenerski prostor da ću dobiti žuti karton. Možda su osjećali pritisak zbog utakmice jer sudac danas nije bio smiren. Ne razumijem polemiku oko VAR-a u jučerašnjoj utakmici. Raya je bio fauliran, ne 100%, nego 200%.”