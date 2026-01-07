De Bruyne već ovog mjeseca napušta Napoli?

Podijeli :

xFOTOAGENZIAx via Guliver

Premda je u Napoli stigao u lipnju prošle godine, belgijski veznjak Kevin De Bruyne (34) bi već ovoga mjeseca mogao napustiti redove talijanskog nogometnog prvaka.

Prema pisanju talijanskih medija, Saudijci već neko vrijeme “love” belgijskog veznjaka, a nagađa se kako je Napoli spreman razmotriti sve potencijalne ponude iz saudijske Pro League.

De Bruyne je operiran u listopadu i ne očekuje se da će se vratiti u akciju prije ožujka 2026. Njegov prioritet je potpuni oporavak do Svjetskog prvenstva koji je ovoga ljeta u SAD, Meksiku i Kanadi i odgovarao bi mu nešto lakši ritam od Serie A.

Bivša zvijezda Manchester Cityja prošlog je ljeta prešla u Napoli kao slobodan igrač. Postigao je četiri gola i upisao dvije asistencije u 11 nastupa u svim natjecanjima prije nego što je u listopadu zadobio tešku ozljedu bedra.

Tijekom karijere igrao je i za Genk, Chelsea, Werder i Wolfsburg. U dresu belgijske vrste upisao je 115 nastupa i postigao 36 golova.

Podjsetimo, Belgija će na World Cupu igrati u skupini G zajedno s reprezentacijama Egipta, Irana i Novog Zelanda.