Đalović otkrio koga bi htio za protivnika u 2. pretkolu KL, a otkrio i zašto

Luka Kolanovic via Guliver

Hrvatski nogometni prvak Rijeka krenut će u novu europsku sezonu u 2. pretkolu Lige prvaka protiv pobjednika susreta između Ludogoreca i Dinamo Minska, odlučeno je na ždrijebu u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) u Nyonu.

Prvu utakmica Rijeka će igrati na Rujevici, a sedam dana kasnije je uzvrat.

Ludogorec i Dinamo će prvu utakmicu igrati 8. ili 9. srpnja u Bugarskoj, a uzvrat je 15. ili 16. srpnja.

Rijeka nije imala status nositelja što je značilo da može izvući nekoga od nositelja iz druge podskupine – FC Kopenhagen, Ferencvaroš, Lech Poznan i pobjednika para Ludogorec – Dinamo Minsk.

Prve utakmice 2. pretkola igraju se 22. ili 23. srpnja, a uzvratni susreti su 29. i 30. srpnja.

Svoja razmišljanja nakon ždrijeba dao je trener Rijeke, Radomir Đalović.

“Bilo je puno kombinacija, ali kad pogledate sve te momčadi i sami znamo da nema lakog protivnika, to je Liga prvaka i to su najbolje momčadi. Dobro je da ćemo ih moći skautirati, no vjerujem da sa svima možemo igrati. Dobro ćemo ih snimiti i spremiti se za prvu utakmicu”, poručio je Đalović.

Ima li kakvih želja za drugo pretkolo?

“Možda je bolje da je Dinamo Minsk, jer možda nisu toliko iskusni u Europi, ali nama je svejedno. Ponavljam, Liga prvaka je u pitanju, sve ekipe su kvalitetne i svejedno je protiv koga ćemo igrati”, zaključio je Đalović.