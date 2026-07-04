Dinamov protivnik u Ligi prvaka zabio šest golova u prijateljskoj utakmici

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xKjetilxWaberx via Guliver

Dinamo svoju europsku sezonu počinje 21. srpnja u Švicarskoj protiv FC Thuna. Svoje pripreme u Sloveniji već su odradili pobjedama protiv Radomlja (3:0) i Brinja iz Grosuplja (9:0) te se sada nastavljaju pripremati u Zagrebu. Svoje pripreme odrađuje i njihov švicarski protivnik.

26. lipnja remizirali su s Young Boysima (1:1) da bi u subotu odigrali svoju novu pripremnu utakmicu. Protivnik im je bio Xamax, član švicarske Challenge lige, odnosno drugog ranga tamošnjeg nogometa.

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Aktualni prvaci Švicarske, koji su ligu osvojili prvi put u povijesti, pokazali su kvalitetu u odnosu na drugoligaša te su slavili sa 6:2. Dva gola u pobjedi zabio je Marco Burki, a isto toliko postigao je i Brighton Labeau. Po jedan gol postigli su Justin Roth i Furkan Dursun.

Thun će do utakmice s Dinamom odigrati još dvije pripremne utakmice i to na isti dan. 11. srpnja će snage odmjeriti s novim bundesligašem Elversbergom, a igrat će i protiv njemačkog trećeligaša Mannheima.

Dinamo će igrati protiv Kopera za četiri dana, a očekuje se da bi mogli odigrati još jednu s obzirom na to da je ta utakmica čak 13 dana prije prvog europskog okršaja.