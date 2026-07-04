Loš početak priprema za Osijek, mađarski klub im ‘uvalio’ četiri gola

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Foto: NK Osijek

NK Osijek je u subotu započeo svoje pripreme za nadolazeću SuperSport HNL sezone. Klub iz Baranje završio je prošlu sezonu na devetom mjestu, a ako je suditi po prvoj pripremnoj utakmici protiv Paksa, čini se da ni ova sezona neće biti dobra za Osječane.

Naime, Osijek je u svojoj prvoj pripremnoj utakmici izgubio s 4:0 te je tako loše krenula sezona za Bijelo-plave.

Utakmica je otvorena prilikom domaće momčadi već u 25. sekundi. Posavec je probio desnu stranu i ubacio u kazneni prostor, gdje je Ježić glavom zaprijetio, ali je vratar Kovacsik uspješno reagirao. Gosti su prvi put ozbiljnije uzvratili u 14. minuti kada je Lapu došao u priliku, no Vrbanac je pravodobnom reakcijom otklonio opasnost.

Domaćin je potom stvorio nekoliko dobrih situacija. Nakon kombinacije Omerovića, Ježića i Mikolčića, potonji je pucao u donji kut, ali je Kovacsik ponovno bio siguran. U nastavku akcije pokušali su i Ljatifi te Omerović, no obrana gostiju oba je udarca blokirala. Omerović je zatim iz slobodnog udarca s više od 20 metara gađao desni kut, no vratar Paksija još jednom je obranio njegov pokušaj.

Priliku je imao i Armando Leon, koji je nakon ubačaja Jurišića pucao prema bližem kutu, ali bez uspjeha. Nedugo zatim Dolček je lijepo proigrao Omerovića, koji je s lijeve strane ušao u kazneni prostor, no Kovacsik je pravodobnim izlaskom spriječio pogodak.

Gosti su do vodstva stigli u 44. minuti. Nakon dužeg napada Lapu je iz kaznenog prostora preciznim udarcem pogodio suprotni kut za 1:0, a vratar Malenica nije uspio zaustaviti njegov pokušaj.

Na početku drugog poluvremena Peto je prvi zaprijetio za goste, ali njegov udarac s desetak metara otišao je pokraj vrata. U 66. minuti Bakti je odlično pronašao Jovičića, koji je dobro pucao, no ponovno se istaknuo raspoloženi Kovacsik. Jovičić je kasnije zatresao mrežu nakon dodavanja Bukvića, ali pogodak nije priznat zbog zaleđa.

Na drugoj strani Vas je u kontranapadu pucao pokraj gola, a Paksi je u 78. minuti povećao prednost nakon kornera. Toth je bio najviši u skoku i glavom pogodio za 2:0. U 86. minuti Debreceni je, također udarcem glavom, postigao treći pogodak svoje momčadi, dok je konačnih 4:0 dvije minute poslije postavio Toth svojim drugim golom na susretu nakon realizirane izgledne prilike.

Osim Osijeka, prijateljske utakmice igrali su danas Lokomotiva, Gorica i Varaždin koji su upisali pobjede protiv Brava (3:1), Zorye Luhansk (2:1) i CSKA 1948 Sofije (1:0) te Slaven Belupo koji je izgubio od mađarskog Zalaegerszegija s 2:3.