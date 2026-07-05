Hrvatska U-19 razbila Srbiju i nakon 16 godina izborila polufinale Europskog prvenstva

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Cody Froggatt / Sportimage via Guliver Image

U trećem kolu Europskog prvenstva do 19 godina Hrvatska je igrala protiv Srbije u utakmici koja je bila značajna iz dva razloga. Jedan je bio mogući plasman u polufinale Eura, a drugi zbog osvajanja trećeg mjesta koje bi donijelo doigravanje za mjesto koje vodi na Svjetsko prvenstvo do 20 godina koje se održava u Azerbajdžanu iduće godine. Za polufinale je Hrvatskoj trebala pobjeda i povoljni rezultat iz utakmice Ukrajine i Italije dok je za treće mjesto bilo dovoljno izbjeći poraz protiv Srbije. Hrvatska je svoje obavila te je pobijedila Srbiju s 3:0, a u drugoj utakmici je Ukrajina slavila s 1:0 za hrvatsko polufinale Eura.

Već u devetoj minuti Hrvatska je povela sjajnim golom. Na rubu šesnaesterca kombinirali su Tino Kusanović, igrač Nurnberga i Lovro Chelfi, igrač Barcelone koji je na kraju sjajnim udarcem lijevom nogom zabio za 1:0 Hrvatske.

Primirila se utakmica u nastavku pa je rezultat do kasnijeg dijela poluvremena ostao 1:0 za Hrvatsku. Baš tada su s druge utakmice stigle dobre vijesti za mlade Vatrene. Naime, Ukrajina je u 30. minuti povela golom Bohdana Olychenka te je Hrvatska trebala nadoknaditi dva gola zaostatka u gol-razlici za Italijom. U tom trenutku Italija je imala +1 (2:1) dok je Hrvatska bila na -1 (2:3).

Do poluvremena nije više bilo pogodaka na obje utakmice pa je Hrvatska u tom trenutku držala treće mjesto koje vodi u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo U-20 2027. godine dok su u polufinale prolazili Ukrajina i Italija.

Golova nije bilo sve do 70. minute kada je Hrvatska iskoristila grešku u obrani Srbije. Kusanović je odjurio prema srpskom vrataru te je bio nesebičan i uposlio Dina Godeca koji je uz malo poteškoća ipak uspio matirati Vuka Draškića za 2:0. U tom trenutku Hrvatska je bila kratak za jedan gol. Mladi Vatreni su do kraja susreta trebali postići jedan gol ili da Italija primi još jedan od Ukrajine kako bi izborili polufinale Europskog prvenstva.

U 83. minuti Hrvatska je bila blizu trećeg gola, a imao ju je Kusanović. Igrač Nurnberga sjajno se oslobodio obrambenog igrača Srbije, ali njegov udarac završio je na gredi i ostalo je 2:0 za Vatrene. Ipak, u 86. minuti Hrvatska je dobila kazneni udarac, a odgovornost je preuzeo Patrice Čović, član njemačkog Werder Bremena.

Sjajnim udarcem matirao je Draškića za 3:0 i u tom trenutku prolazak u polufinale Eura i odlaska na Svjetsko prvenstvo u Azerbajdžanu.