‘Ako Francuzi na to nisu navikli, što očekuju da mi učinimo?’

Francuska je u osmini finala golom Mbappea slavila 1:0 pobjedu nad Paragvajem i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Iznimno grubu utakmicu obilježilo je i nekoliko kraćih fizičkih obračuna na terenu, a nakon dvoboja iz oba tabora čule su se kritike na račun suđenja.

Paragvajski izbornik Gustavo Alfaro je izjavio da kraj turnira donio sukobljene emocije, s obzirom na to da su njegovi igrači bili vrlo blizu pobjede protiv dvostrukih svjetskih prvaka.

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“Odlazim sa Svjetskog prvenstva mirne savjesti, znajući da smo dali sve od sebe”, rekao je Alfaro. “Tužan sam jer sam želio otići dalje, a poraz vas, naravno, nikad ne može usrećiti. Ne volim gubiti ni u čemu. I kao što sam rekao momčadi u svlačionici: ako želiš biti pobjednik, prvo moraš naučiti kako gubiti.”

Izbornik “Albirroje” se osvrnuo na odluku uzbekistanskog suca Ilgiza Tantaševa koji je dosudio jedanaesterac za Francusku nakon VAR provjere. Tantašev je isprva pustio da se igra nastavi kada je Désiré Doué pao poslije duela s Diegom Gomezom, no promijenio je odluku nakon što je pozvan da pogleda snimku na VAR monitoru.

“Vidio sam to na VAR ekranu dok su pregledavali snimku”, rekao je Alfaro. “Bio sam iza suca i ne mogu biti objektivan. Sudac ima prvi dojam. Smatra da se igrač bacio pokušavajući isprovocirati kontakt. Zatim VAR potvrđuje da je riječ o jedanaestercu, barem prema njihovom mišljenju.”

Paragvaj napušta Svjetsko prvenstvo “uzdignute glave” nakon poraza od Francuske, izjavio je paragvajski vratar Orlando Gill.

“Odlazimo uzdignute glave; Paragvaj je na terenu dao sve od sebe”, rekao je vratar argentinskog kluba San Lorenzo, koji je u završnim minutama upisao dvostruku obranu nakon udaraca Kyliana Mbappéa.

“Da sudac nije dosudio jedanaesterac, moglo je doći do produžetaka jer smo se prilično dobro držali”, kazao je Gill odbacujući tvrdnje da je Paragvaj igrao pregrubo. “To je nogomet; ako oni na to nisu navikli, što očekuju da mi učinimo po tom pitanju?”.

“Takav je Paragvaj – čvrsta momčad”, sažeo je. “Od samog početka cilj nam je bio pokazati da smo čvrsti na terenu – da lopta može proći, ali igrač ne – i mislim da je momčad to i dokazala.”