Hajduk, Rijeka i Varaždin doznali protivnike u Konferencijskoj ligi

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

U švicarskom Nyonu je održan ždrijeb drugog pretkola Konferencijske lige, a hrvatski klubovi su saznali koji su im potencijalni protivnici na utakmicama 23. i 30. srpnja.

Rijeka je jedina od hrvatskih klubova bila nositelj i igrat će protiv pobjednika para bugarskog CSKA Sofija i irskog Derrya. Riječani će u prvom dvoboju 23. srpnja biti domaćini na Rujevici.