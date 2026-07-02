Varaždin dobio novog protivnika u drugom pretkolu Konferencijske lige

Podijeli :

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

Etičko povjerenstvo Češkog nogometnog saveza izbacilo je klub MFK Karviná iz najvišeg ranga natjecanja zbog manipuliranja rezultatima triju utakmica, a sada je stigla odluke UEFA-e o suspenziji kluba iz kvalifikacija za Europsku ligu, uslijed koje bi Varaždin dobio novog suparnika.

Karviná je u svibnju osvojila češki Kup i izborila plasman u kvalifikacije Europske lige, ali zbog izrečene kazne UEFA neće dopustiti klubu sudjelovanje u svojim natjecanjima.

Carević o sukobu Livaje i Garcije: ‘Možeš ga staviti protiv Žiline pa onda nakon utakmice otići kući’ Hajduk objavio cijene ulaznica za prvu europsku utakmicu sezone

Zbog toga, Viktoria Plzeň preuzela je Karvinino mjesto u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsku ligu, Hradec Králové zauzeo je Plzeňovu poziciju u drugom kolu kvalifikacija za isto natjecanje, dok je Jablonec, koji je sezonu završio na petom mjestu, preuzeo mjesto Hradec Královéa u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

A sve to odražava se na Varaždin. Hrvatski predstavnik u ždrijebu kvalifikacija za Konferencijsku ligu izvukao je upravo Hradec Králové, a sada će zbog odluke UEFA-e o suspenziji Karvine, momčad Nikole Šafarića igrati protiv Jabloneca. Prvi susret drugog pretkola na rasporedu je 23. srpnja u Varaždinu, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Češkoj.