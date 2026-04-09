Crystal Palace slavio protiv Pongračićeve Fiorentine i napravio veliki korak prema polufinalu Konferencijske lige

Najveći favorit za osvajanje Konferencijske lige Crystal Palace je na Selhurst parku ugostio Fiorentinu te je slavio s 2:0.

Domaći navijači u južnom Londonu na pogodak su morali čekati do 21. minute kada je Jean-Philippe Mateta realizirao kazneni udarac za 1:0. Već sedam minuta kasnije Crystal Palace povećao je prednost golom Tyricka Mitchella. Orlovi su tako napravili prednost od 2:0 s kojom su i otišli na predah.

U drugom Orlovi su golom Ismaile Sarra u 90. minuti došli do konačnih 3:0 Za tjedan dana gostovat će u Firenci gdje će tražiti plasman u polufinale. U slučaju da izbore mjesto među četiri najbolja kluba, Palace će tamo igrati protiv pobjednika dvomeča između Šahtara i AZ-a.

Borna Sosa nije ulazio u igru kod domaće momčadi, a Marin Pongračić igrao je do 82. minute.

U preostale dvije utakmice Konferencijske lige vidjeli smo pobjedu Šahtara od 3:0 nad AZ-om te slavlje Mainza nad Strasbourgom od 2:0. U ranijem terminu od 18 sati i 45 minuta Rayo Vallecano je s 3:0 bio bolji od AEK-a iz Atene.