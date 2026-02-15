Cibalia u ludoj borbi za HNL! Nakon nove pobjede oglasili se duhovitom objavom

Podijeli :

HNK Cibalia

U ludoj utakmici 18. kola drugog ranga hrvatskog nogometa, Cibalia je na gostovanju s 3:2 svladala Orijent.

Orijent je poveo u 41. dijelu golom Iličića, a onda se Cibalia vratila početkom nastavka kad je precizan bio Petar Brlek. Orijent je brzo ponovno stigao u vodstvo kada je prvijenac za novi klub zabio legendarni Franko Andrijašević.

U 60. minuti je Cibalia dobila kazneni udarac kojeg je izveo Gabrijel Boban, no vratar Orijenta Vice Baždarić fantastično je reagirao.

No tri minute kasnije Cibalia ipak stiže do izjednačenja 2:2. Nakon lošeg čišćenja obrane Orijenta lopta je stigla do Marka Pervana koji ju je poslao u mrežu. Za pobjedu Cibalije je u 71. minuti pogodio Boban.

“Vi nas za Vinkovačke jeseni, mi vas za Karneval. Pošteno, Orijent”, poručili su iz Cibalije nakon pobjede aludirajući na poraz krajem prošlog rujna kada ih je Orijent dobio 2:0.

Cibalia je sad s 32 boda na samo bod manje od vodećeg Dugopolja. Trenutačno dijeli drugo mjesto s Rudešom koji također ima 32 boda. Orijent je ostao na osmom mjestu s 20 bodova.