Cibalia i ako osvoji drugu ligu, neće u HNL! Predsjednik kluba otkrio zašto

Podijeli :

HNK Cibalia

U drugoj hrvatskoj ligi i dalje traje borba.

Dva kola prije kraja, Rudeš je vodeći s 59 bodova, a u stopu ga prate čak tri kluba. Cibalia, Sesvete i Dugopolje su na diobi drugog mjesta s 54 boda.

POVEZANO Dugopolje slavilo protiv Sesveta i dodatno zakompliciralo bitku za naslov u Prvoj NL

Rudeš do kraja sezone prvo gostuje kod Dugopolja, a u posljednjem kolu igra sa Sesvetama.

U slučaju dva poraza, lako bi se moglo dogoditi da Rudeš ne osvoji ligu. Najbolji raspored u zadnja dva kola ima Cibalia koja igra s Orijentom i Jarunom. No, klub iz Vinkovaca sigurno neće ući u HNL.

Razlog za to je licenca. Naime, nakon što je u prvom krugu Cibalia odbijena, Vinkovčani se neće niti prijaviti za ulazak u najviši rang. Potvrdio je to predsjednik Damir Mustapić u razgovoru za portal Budica.info.

“U prvom krugu licenciranja, klub je podnio zahtjev za licenciju i igranje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, ali smo odbijeni! Nakon odbijenice u prvom krugu, u drugom krugu nam je dana preporuka od strane HNS-a da uopće ne podnosimo zahtjev za „prvu ligu“ jer jednostavno ne možemo zadovoljiti i ispuniti financijske uvjete. Zbog toga smo u drugom krugu odustali od zahtjeva za igranjem u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi”, rekao je Mustapić.

Cibalia je iz HNL-a ispala u sezoni 2017,/2018. kada je izbačena skroz do 3. lige istok.