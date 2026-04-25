Velika čast: Hrvatska sutkinja sudi polufinale Lige prvaka

xEibner-Pressefoto Memmlerx via Guliver Image

Polufinalni susret ženske Lige prvaka igra se danas od 18:15 na Allianz Areni, gdje će snage odmjeriti Bayern i Barcelona.

Barcelona u dvoboj ulazi kao izraziti favorit, s ambicijom da ponovno vrati trofej u Kataloniju.

Podsjetimo, prošle sezone naslov je u finalu upravo protiv Barcelone osvojio Arsenal, dok je katalonski klub prije toga dvije godine zaredom osvajač Lige prvakinja.

S druge strane stoji Bayern, koji još uvijek čeka svoj prvi naslov u ženskoj Ligi prvaka.

Utakmicu, koja počinje u 18:15, obilježit će i hrvatski sudački tim. Glavna sutkinja bit će Ivana Martinčić, uz pomoćnice Ivonu Pejić i Maju Petravić. U VAR sobi nalazit će se Ivan Bebek te srpska sutkinja Jelena Cvetković.

Nakon što je prošle sezone sudila finale Lige prvaka, Martinčić je ponovno dobila povjerenje UEFA-e za vođenje utakmice na najvišoj europskoj razini.