Spektakl finala Lige prvaka igrat će se u ranijem terminu: Evo kada i zašto je UEFA tako odlučila

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Arsenal i Paris Saint-Germain od 18 sati igraju finale UEFA Lige prvaka. Utakmica se igra u Budimpešti na Puskás Aréni, a UEFA je ranije odlučila pomaknuti termin s kasne večeri na 18 sati kako bi poboljšala ukupno iskustvo navijača i gradova domaćina.

Iz UEFA-e su objasnili da je cilj ove promjene pretvoriti dan finala u cjelodnevni događaj pogodniji za obitelji, uz lakši pristup javnom prijevozu nakon utakmice te sigurniji povratak sa stadiona. Također se očekuje i veći ekonomski učinak za domaćine jer će navijači imati više vremena za slavlje nakon susreta.

Aktualni prvak Paris Saint-Germain pokušat će postati tek drugi klub u eri Lige prvaka koji je obranio naslov, nakon Real Madrida koji je osvojio tri uzastopna trofeja između 2016. i 2018. godine. S druge strane, Arsenal želi osvojiti svoj prvi naslov i postati 25. različiti pobjednik ovog natjecanja.

Ako nakon 90 minuta ne bude pobjednika, igrat će se produžeci od po 15 minuta, a u slučaju novog izjednačenja odluka će pasti nakon izvođenja jedanaesteraca.