Arsenal poletio u Budimpeštu na finale LP: S momčadi nakon dva mjeseca i ključni igrač

Foto: Arsenal.com

U subotu od 18 sati na rasporedu je finale Lige prvaka između Arsenala i PSG-a. Finale će se odigrati na Puskas areni u Budimpešti.

Dva dana prije finala, nakon odrađenog treninga u Londonu, Topnici su odletjeli prema glavnom gradu Mađarske.

Sjajne vijesti za navijače Arsenala stigle su nakon što je službeni profil kluba objavio slike s ukrcavanja. Na jednoj od njih bio je i Jurrien Timber, nizozemski desni bek koji je bio jedan od ključnih igrača u osvajanju Premier lige, no na terenu nije bio više od dva mjeseca.

Nizozemac, koji je unatoč ozljedi uvršten na popis Ronalda Koemana za Svjetsko prvenstvo, napustio je igru protiv Evertona 14. ožujka već u 38. minuti i od tog trenutka nije se vraćao na teren u dresu Topnika.

Ozljeda prepone onemogućila ga je u bržem povratku pa je tek prije nekoliko dana odradio prvi trening s ekipom. U četvrtak je sudjelovao ponovno na treningu Mikela Artete pa je zavrijedio svoje mjesto u avionu.

Ne očekuje se da će Timber startati, ali mogao bi odigrati svoju ulogu protiv PSG-a. Zbog ozljede Bena Whitea jedina opcija na desnom beku bio je mladi Cristhian Mosquera koji je doveden kao stoper iz Valencije.

Arsenalu je ovo drugo finale Lige prvaka u povijesti, prvo nakon 2006. kada su s 2:1 u Parizu izgubili od Barcelone.