Loše vijesti za Đokovića nakon ranog ispadanja s Roland Garrosa

Novak Đoković (39) završio je nastup na Roland Garrosu već u trećem kolu, gdje ga je nakon preokreta 3:2 u setovima svladao João Fonseca.

Iako je početak meča sugerirao da bi srpski tenisač mogao doći do pobjede lakše od očekivanog, Fonseca je s vremenom preuzeo inicijativu, čemu su pridonijeli i teški uvjeti za igru u Parizu te Đokovićeva slabija forma.

Rano ispadanje s Grand Slama kojeg je osvojio tri puta, posljednji put 2023., donosi i značajne posljedice za njegov plasman na ATP ljestvici.

Porazom u trećem kolu Đoković je izgubio čak 700 bodova, s obzirom na to da je prošle godine na Roland Garros stigao do polufinala, gdje ga je zaustavio Jannik Sinner.

Đoković je bio četvrti na ATP ljestvici i imao je 3760 bodova. Zbog ovog poraza već su ga prestigli Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton i Alex de Minaur te je pao na sedmo mjesto. Ovisno o njihovim rezultatima, mogli bi ga prestići i Andrej Rubljov te Casper Ruud, što bi ga gurnulo još niže na ljestvici.

Posljedice za Wimbledon

Trenutni poredak posebno je nepovoljan uoči Wimbledon Championships, koji počinje krajem lipnja. Niži rang nositelja znači i potencijalno teži ždrijeb, pa bi se prema sadašnjem stanju Đoković s Jannik Sinner mogao susresti već u četvrtfinalu londonskog Grand Slama.