Hajduk ide po SHNL senzaciju! Već se slikao u bijelom dresu, a želi ga i Rijeka

Podijeli :

Instagram Robin Gonzalez

Albanski veznjak Etnik Brruti dres Malisheve zamijenio je onim Hajduka i tako otvorio vrata Poljuda za ljetni prijelazni rok.

Novi igrač Bijelih djeluje u sredini terena, a s obzirom na to da je klub obavijestio javnost da Anthony Kalik odlazi, te da se na Krovinovića više ne računa, jasno je da 22-godišnjak neće ostati jedino novo ime u veznom redu Hajduka.

U novoj sezoni tako se očekuje potpuno rekonstruiran vezni red Hajduka, uz napomenu da klub ima znatno sužene financijske mogućnosti.

Jedno od imena koje se uklapa u tu priču jest i Robin González (27), koji je postao ključna figura donedavnog prvoligaša NK Vukovara. Iako je teško očekivati da će ostati u drugoligašu, njegov ostanak u klubu sljedeće sezone je upitan.

Prema navodima, HNK Rijeka se također interesira za Gonzáleza, dok se i Hajduk raspituje o njegovoj situaciji. Klub s Poljuda zasad samo istražuje mogućnosti njegova dovođenja.

González formalno ima ugovor s Vukovarom do 2027. godine, ali se vjeruje da neće igrati u drugom razredu hrvatskog nogometa nakon ispadanja Vukovara iz lige. U prošloj sezoni upisao je 7 golova i 5 asistencija u 35 nastupa.

S tehničkim kvalitetama i kreacijom, dobro bi se uklopio u momčad Hajduka, koji prolazi kroz rekonstrukciju veznog reda. Vukovar ga navodno procjenjuje na oko milijun eura, iako bi ta cifra mogla pasti nakon ispadanja Vukovara iz lige.

Zanimljivo je i da se González ranije povezivao s Hajdukom, a ove zime fotografirao se u dresu Hajduka, što je dodatno potaknulo špekulacije o transferu.

Hajduk je tako već krenuo u rekonstrukciju veznog reda, a dolaskom Brrutija otvorena je nova faza promjena. Hoće li se ona nastaviti s Gonzálezom, zasad ostaje otvoreno.