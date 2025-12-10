UŽIVO

UŽIVO / Realu poništen kazneni udarac na samom startu protiv Cityja, Ivanović promašio ‘mrtvaca’!

Champions League 10. pro 202519:45 > 21:14 0 komentara
AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Večerašnji program šestog kola Lige prvaka donosi novi set utakmica od 21 sat. Najveći interes izaziva susret Real Madrida i Manchester Cityja, uz napomenu španjolskih medija da bi Xabi Alonso mogao ostati bez posla ako Real izgubi. U sastavu Cityja očekuje se Joško Gvardiol. U istom terminu bi Mislav Oršić mogao nastupiti za Pafos u gostima kod Juventusa, a Franjo Ivanović za Benficu protiv Napolija. Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača igra doma protiv Bodo/Glimta, dok Ivan Leko u drugom mandatu na klupi Club Bruggea dočekuje Arsenal. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!

21:15

13' Leverkusen poveo protiv Newcastlea!

Povela je njemačka momčad, a krivac za to je Bruno Guimaraes koji je zatresao vlastitu mrežu. 

21:14

12' Velika prilika za Ivanovića

Hrvatski napadač našao se u situaciji 1 na 1, no njegov udarac obranio je vratar Napolija Vanja Milinković-Savić. 

21:10

7' Dobra prilika za Real

Rodrygo je sjajno proigrao Viniciusa, no Brazilac iz blizine nije uspio pogoditi.

 

21:05

2' Realu poništen kazneni udarac!

Vinicius je pao nakon kontakta s Nunesom, Turpin je pokazao na bijelu točku, no nakon konzultacije s VAR sobom utvrđeno je da je prekršaj bio izvan kaznenog prostora. 

21:01

1'

Krenule su utakmice. 

20:01

Athletic Bilbao - PSG

Athletic Bilbao: Simon - Areso, Vivian, Berchiche, Boiro - Jauregizar, Ruiz De Galarreta - Berenguer, Sancet, N. Williams - Guruzeta

PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

19:58

Ivanović u prvih 11 protiv Napolija

Benfica: Trubin - Dedić, Otamendi, Araujo, Dahl - Rios, Barrenechea - Aursnes, Barreiro, Sudakov - Ivanović

Napoli: Milinković-Savić - Beukema, Rrahmani, Bungiorno - Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera - Neres, Hojlund, Lang

19:57

Leko debitira protiv Arsenala

Club Brugge: Mignolet - Siquet, Ordonez, Mechele, Seys - Stanković, Onyedika - Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

Arsenal: Raya - White, Norgaard, Hincapie, Lewis-Skelly - Odegaard, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyokeres, Martinelli

19:55

Bayer Leverkusen - Newcastle

Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo - Tillman, Schick, Poku

Newcastle: Ramsdale - Livramento, Thiaw, Burn, Hall - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Barnes, Woltemade, Gordon

19:55

Oršić starta protiv Juventusa

Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Kelly, Koopmeiners - McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso - Zhegrova, Yildiz - David

Pafos: Michael - Luckassen, David Luiz, Goldar - Bruno, Šunjić, Pepe, Oršić - Correia, Dragomir - Anderson

