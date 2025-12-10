UŽIVO / Realu poništen kazneni udarac na samom startu protiv Cityja, Ivanović promašio ‘mrtvaca’!

Večerašnji program šestog kola Lige prvaka donosi novi set utakmica od 21 sat. Najveći interes izaziva susret Real Madrida i Manchester Cityja, uz napomenu španjolskih medija da bi Xabi Alonso mogao ostati bez posla ako Real izgubi. U sastavu Cityja očekuje se Joško Gvardiol. U istom terminu bi Mislav Oršić mogao nastupiti za Pafos u gostima kod Juventusa, a Franjo Ivanović za Benficu protiv Napolija. Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača igra doma protiv Bodo/Glimta, dok Ivan Leko u drugom mandatu na klupi Club Bruggea dočekuje Arsenal. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!
13' Leverkusen poveo protiv Newcastlea!
Povela je njemačka momčad, a krivac za to je Bruno Guimaraes koji je zatresao vlastitu mrežu.
12' Velika prilika za Ivanovića
Hrvatski napadač našao se u situaciji 1 na 1, no njegov udarac obranio je vratar Napolija Vanja Milinković-Savić.
7' Dobra prilika za Real
Rodrygo je sjajno proigrao Viniciusa, no Brazilac iz blizine nije uspio pogoditi.
2' Realu poništen kazneni udarac!
Vinicius je pao nakon kontakta s Nunesom, Turpin je pokazao na bijelu točku, no nakon konzultacije s VAR sobom utvrđeno je da je prekršaj bio izvan kaznenog prostora.
1'
Krenule su utakmice.
Athletic Bilbao - PSG
Athletic Bilbao: Simon - Areso, Vivian, Berchiche, Boiro - Jauregizar, Ruiz De Galarreta - Berenguer, Sancet, N. Williams - Guruzeta
PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia
Ivanović u prvih 11 protiv Napolija
Benfica: Trubin - Dedić, Otamendi, Araujo, Dahl - Rios, Barrenechea - Aursnes, Barreiro, Sudakov - Ivanović
Napoli: Milinković-Savić - Beukema, Rrahmani, Bungiorno - Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera - Neres, Hojlund, Lang
Leko debitira protiv Arsenala
Club Brugge: Mignolet - Siquet, Ordonez, Mechele, Seys - Stanković, Onyedika - Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi
Arsenal: Raya - White, Norgaard, Hincapie, Lewis-Skelly - Odegaard, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyokeres, Martinelli
Bayer Leverkusen - Newcastle
Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo - Tillman, Schick, Poku
Newcastle: Ramsdale - Livramento, Thiaw, Burn, Hall - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Barnes, Woltemade, Gordon
Oršić starta protiv Juventusa
Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Kelly, Koopmeiners - McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso - Zhegrova, Yildiz - David
Pafos: Michael - Luckassen, David Luiz, Goldar - Bruno, Šunjić, Pepe, Oršić - Correia, Dragomir - Anderson
