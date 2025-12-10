VIDEO / Sjajna večer za Ivanovića! Počeo od prve minute i asistirao u pobjedi protiv Napolija

Podijeli :

Hrvatski napadač Franjo Ivanović zaigrao je u početnih 11 za Benficu na domaćem terenu u pobjedi 2:0 protiv Napolija u 6. kolu Lige prvaka.

U 11. minuti Ivanović se našao u velikoj prilici, ali nije najbolje pucao te mu je obranio Vanja Milinković-Savić.

No, sve je popravio u 20. minuti kada je asistirao glavom Riosu za vodstvo Benfice 1:0. Ivanović je igrao do 76. minute.

Na 2:0 Benfica je povisila u 49. minuti preko Barreire za potvrdu tri boda.

