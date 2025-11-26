UŽIVO OD 21 / Stigli sastavi: Stanišić starta u spektalu, Perišić na Anfieldu, Pašalić i Sučić na klupi

U srijedu navečer zaključuje se peto kolo Lige prvaka. Najveća pažnja bit će usmjerena na derbi Arsenala i Bayerna u Londonu, no hrvatska javnost pratit će i ostale susrete. Naime, na Anfieldu će Ivan Perišić igrati protiv Liverpoola, Petar Sučić će braniti boje Intera u Madridu dok će Mario Pašalić sa svojom Atalantom gostovati u Bergamu.
Club Brugge gostuje u Portugalu
Sporting: Silva - Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo - Hjulmand, Simoes - Quenda, Trincao, Catamo - Suarez
Club Brugge: Jackers - Siquet, Ordonez, Mechele, Seys - Stanković, Onyedika - Forbs, Vanaken, Tzolis - Verman
Zanimljiv okršaj u Parizu
PSG: Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Ndjantou, Kvaratskhelia
Tottenham: Vicario - Porro, Gray, van de Ven, Romero, Spence - Bentancur, Bergvall, Sarr - Richarlison, Kolo Muani
Olympiacos dočekuje Real
Olympiacos: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Garcia - Podence, Chiquinho, Martins - El Kaabi
Real Madrid: Lunin - Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Mendy - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Guler - Mbappe, Vinicius
Pašalić na klupi Atalante u Frankfurtu
Eintracht: Zetterer - Collins, Koch, Theate, Brown - Dahoud, Chaibi - Doan, Gotze, Knauff - Burkardt
Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta - De Ketelaere, Lookman - Scamacca
Perišić u prvih 11 PSV-a na Anfieldu
Liverpool: Mamardashvili - Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitike, Gakpo
PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Junior, Veerman - Man, Saibari, Perišić - Til
Sučić čeka priliku s klupe Intera
Atletico Madrid: Musso - Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri - Simeone, Gallagher, Cardoso, Barrios, Baena - Alvarez
Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Bonny, Martinez
Stigli sastavi, Stanišić starta u velikom okršaju
Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Trossard - Merino
Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Karl, Olise, Gnabry - Kane
Sporting želi nastaviti dobar niz
Nogometaši portugalskog Sportinga iz Lisabona ne znaju za poraz još od prvog listopada te u Ligi prvaka iz četiri kola imaju sedam bodova. Njihov sljedeći protivnik je Club Brugge koji je tek na 26. mjestu Lige prvaka. Sporting je na 14. i pobjedom mogu skočiti u TOP 8 koji donosi i izravan plasman u osminu finala.
Real u Grčkoj traži izlazak iz mini krize
Nogometaši Real Madrida u posljednja tri susreta ne znaju za pobjedu. Izgubili su od Liverpoola u Ligi prvaka, a nakon toga su propustili svladati Rayo i Elche u La Ligi. U srijedu navečer ih čeka gostovanje kod Olympiakosa gdje će tražiti izlazak iz krize.
Repriza europskog Superkupa u Parizu
Početkom sezone su PSG i Tottenham odigrali dramatični europski Superkup u kojem je nakon penala slavio aktualni osvajač Lige prvaka. Spursi će se pokušati osvetiti Parižanima za taj poraz, ali ne dolaze u najboljoj formi te ih prati gorak okus poraza u sjevernolondonskom derbiju.
