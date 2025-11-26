VIDEO / Vitinha zabio hat-trick u ludoj utakmici na Parku prinčeva

Podijeli :

(AP Photo/Christophe Ena)

Peto kolo Lige prvaka donijelo je reprizu europskog Superkupa između PSG-a i Tottenhama. Kao i u Superkupu vidjeli smo brojne golove, a susret je na kraju završio pobjedom PSG-a s 5:3.

Poveo je Tottenham golom Richarlisona u 35. minuti. Ponovno su tako šokirali Spursi PSG kao i u Superkupu početkom sezone.

Ipak, u 45. minuti Vitinha je lijepim pogotkom vratio stvari na početak i na prvi predah se otišlo s rezultatom 1:1.

Početkom drugog dijela Tottenham je ponovno poveo, a za to je zaslužan bio Randal Kolo Muani, bivši igrač Parižana.

Međutim, to vodstvo trajalo je kratko jer je Vitinha u 53. minuti ponovno poravnao rezultat.

Probudilo je to PSG koji je šest minuta kasnije i poveo prvi put na utakmici. Ovaj put je strijelac bio Fabian Ruiz.

Nije tu branitelj naslova u Ligi prvaka stao. Već u 65. minuti je Willian Pacho zabio za 4:2 PSG-a.

Golijada na Parku prinčeva nije stala ni nakon toga. U 73. minuti je Kolo Muani zabio svoj drugi gol na utakmici kojim je svoju momčad primaknuo na samo gol zaostatka.

Iako se činilo da bi se Tottenham mogao vratiti, PSG je ponovno zabio. Vitinha je s bijele točke kompletirao svoj hat-trick.

Do kraja utakmice promjene rezultata nije bilo i PSG je s 5:3 slavio protiv Tottenhama. Ovim slavljem su skočili na treće mjesto ligaške faze Lige prvaka.

