Kvaratshelia proglašen igračem sezone u Ligi prvaka

Fabio Sasso via Guliver Images

Paris Saint-Germain uspješno je obranio naslov europskog prvaka nakon uzbudljivog finala protiv Arsenala, a dan nakon velikog slavlja iz pariškog tabora stiglo je još jedno priznanje.

UEFA je za najboljeg igrača ovosezonske Lige prvaka proglasila Hviču Kvaratsheliju. Gruzijski reprezentativac tako je osvojio najznačajnije individualno priznanje u dosadašnjoj karijeri, nakon što je bio jedan od najvažnijih igrača PSG-ovog pohoda prema europskom vrhu.

Kvaratshelia je sezonu u elitnom europskom natjecanju zaključio s deset pogodaka i šest asistencija u 16 nastupa, čime je dao ogroman doprinos obrani naslova francuskog prvaka Europe.

Nogometna javnost njegovu je kvalitetu upoznala još tijekom razdoblja provedenog u Napoliju, kada je bio jedan od ključnih igrača momčadi koja je 2024. godine osvojila dugo očekivani naslov prvaka Italije nakon čak 34 godine čekanja.

U redove PSG-a stigao je početkom 2025. godine, a vrlo brzo postao je jedan od nositelja igre pariške momčadi. Od dolaska na Park prinčeva upisao je 80 nastupa u svim natjecanjima, postigao 27 pogodaka te dodao 19 asistencija, potvrdivši status jednog od najboljih ofenzivnih igrača današnjice.