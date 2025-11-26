VIDEO / Atletico u posljednjim minutama srušio Sučićev Inter

Podijeli :

(AP Photo/Antonio Calanni)

U petom kolu Lige prvaka u Madridu se se sreli Atletico i Inter za koji igra Petar Sučić, hrvatski reprezentativac. U dramatičnom susretu do pobjede od 2:1 je došao Atletico golom Jose Maria Gimeneza u 93. minuti.

Poveli su Madriđani već u devetoj minuti susreta. Strijelac za momčad Diega Simeonea bio je Argentinac Julian Alvarez.

S tim rezultatom se otišlo na 15-minutni predah, a onda je nakon samo devet minuta drugog dijela Piotr Zielinski zabio za 1:1.

Do kraja utakmice vidjeli smo još jedan gol u 93. minuti, a njega je zabio Jose Maria Gimenez za Atletico Madrid. Tako su Madriđani došli do pobjede kojom su došli do 12. pozicije dok je Inter sada četvrti.

U redovima Intera Petar Sučić je igrao od 65. minute.

