Đoković nakon povraćanja, divljanja i poraza: Ovo me muči već godinama, imam veliki problem

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xShainaxBenhiyoun by Guliver

Novak Đoković, peti tenisač svijeta, doživio je šokantan poraz u drugom kolu Masters 1000 turnira u Cincinnatiju.

U prvom meču nakon poraza od Jannika Sinnera u polufinalu Wimbledona, srpskog tenisača svladao je 14 godina mlađi Argentinac Thiago Agustín Tirante, 50. igrač svijeta, rezultatom 2:6, 6:4, 6:4.

Đoković je sjajno otvorio susret i bez većih problema osvojio prvi set 6:2. Međutim, nastavak je donio potpuno drugačiju sliku. Pri vrlo visokim temperaturama i velikoj vlažnosti zraka počeo je imati ozbiljnih fizičkih problema.

Posebno težak bio je treći gem drugog seta, koji je trajao gotovo 18 minuta. Đoković je uspio zadržati servis nakon čak devet izjednačenja i četiri break-lopte, ali je nakon toga zatražio liječničku pomoć. Tijekom promjene strana izgledalo je kao da je povratio, a u jednom trenutku spustio se i na koljena.

Unatoč problemima, nastavio je meč, no više nije bio na svojoj uobičajenoj razini. Tirante je iskoristio Đokovićeve fizičke probleme, napravio preokret i ostvario najveću pobjedu u karijeri. Meč je trajao dva sata i 45 minuta.

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Nakon meča glavna tema bila je Đokovićeva agonija. Ovako ju je komentirao: “Ovo je za mene bilo jako neugodno iskustvo. Nije prvi put, pretpostavljam da neće biti ni posljednji, ali što je, tu je.

U pitanju su zdravstveni problem koji imam. Muče me već posljednjih nekoliko godina. Imam dosta problema, naročito kada su velika vlažnost zraka i vrućina. Na to se još doda nervoza, koja pogorša situaciju.”

Đoković je tri puta osvojio Cincinnati, a ovako je odgovorio na pitanje hoće li se vraćati na taj Masters: “Svakako se nadam da hoću, ali nažalost, u ovom trenutku djeluje kako su veće šanse da neću. Ipak, vidjet ćemo što će budućnost donijeti.”

Za Đokovića je ovo posebno neugodan poraz jer je nakon osvajanja prvog seta na Masters 1000 turnirima povijesno iznimno rijetko gubio mečeve. Tirante je tako napravio veliko iznenađenje i izborio plasman u treće kolo, gdje ga čeka Martin Landaluce.