VIDEO / Aubameyang zabio u povratku Deportiva u La Ligu, bivši dinamovac pokvario slavlje domaćih

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Deportivo i Elche remizirali su 1:1 u prvom kolu La Lige na Riazoru, u utakmici kojom se momčad iz La Coruñe nakon osam godina vratila u elitni rang španjolskog nogometa.

Deportivo je poveo u 21. minuti, i to preko velikog imena svjetskog nogometa. Pierre-Emerick Aubameyang, bivši napadač Barcelone, Arsenala i Borussije Dortmund, sjajno je pogodio za vodstvo domaće momčadi i tako uljepšao povratak Deportiva među najbolje španjolske klubove.

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Domaćini su prednost držali sve do 76. minute, kada je Elche stigao do izjednačenja. Nakon ubačaja bivšeg Dinamova veznjaka Gonzala Villara, na pravom se mjestu našao Marc Aguado i pogodio za konačnih 1:1.