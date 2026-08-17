Pavić i Arevalo preokretom izbacili ruski par i prošli dalje u Cincinnatiju

U drugom setu uslijedila je puno izjednačenija borba, a pobjednik je odlučen u tie-breaku. Pavić i Arévalo odigrali su ga odlično i sa 7:2 izborili odlučujući set.

U super tie-breaku hrvatsko-salvadorski par bio je posebno uvjerljiv. Brzo su stvorili veliku prednost i na kraju slavili s 10:3, čime su izborili plasman u drugo kolo.

Tamo će igrati protiv pobjednika dvoboja Arribage/Olivetti – Fery/Lehečka.