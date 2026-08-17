Bivši najbolji strijelac HNL-a na izlaznim vratima velikana?

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Antonio Mirko Čolak mogao bi nakon samo jedne sezone napustiti Legiju iz Varšave. Za 32-godišnjeg hrvatskog napadača zainteresiran je grčki Levadiakos, koji u završnici prijelaznog roka traži još jednog iskusnog napadača. Informaciju je objavio Sportal, a prenijeli su je i poljski mediji.

Grčki klub navodno je ozbiljno razmatrao Čolaka kao jednu od opcija, dok Polsat Sport piše da je već pokazao interes za bivšeg igrača PAOK-a. Ipak, zasad nema potvrde da su klubovi otvorili službene pregovore.

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Čolak je u Legiju stigao u rujnu prošle godine i potpisao ugovor do ljeta 2027. godine. U Varšavi, međutim, nije uspio opravdati očekivanja. U 20 nastupa postigao je tek četiri pogotka, a dio sezone propustio je zbog ozljede.

Prema pisanju Sport.pl-a, Legia mu je spremna dopustiti odlazak, pogotovo nakon što je ovog ljeta dodatno pojačala konkurenciju u napadu.

Čolak iza sebe ima bogato iskustvo. Najbolje razdoblje imao je u Rijeci, gdje je u sezoni 2019./20. bio najbolji strijelac SHNL-a i osvojio Hrvatski kup. Nakon toga igrao je za PAOK, Malmö, Rangers, Parmu i Speziju.

Povratak u Grčku tako bi za njega bio već poznat teren. Za PAOK je odigrao 39 utakmica, zabio četiri gola i dvaput asistirao. Za Hrvatsku je upisao tri nastupa.

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