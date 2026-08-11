Brozović ostaje na Bliskom istoku? Pojavio se zanimljiv interes

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xRAYANxALYAHYAx via Guliver

Marcelo Brozović još uvijek traži novi klub nakon odlaska iz Al Nassra.

Međutim, ponuda ne manjka pa je za 33-godišnjeg hrvatskog veznjaka koji je slobodan igrač zainteresirana Al-Jazira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Posljednjih tjedana povezivalo ga se s nekoliko klubova. Najkonkretniji je bio interes grčkih velikana Olympiacosa i Panathinaikosa, dok se u jednom trenutku spominjao čak i Real Madrid.

Sada njegovu situaciju prati Al-Jazira. Klub iz Abu Dhabija Brozovića razmatra kao jednu od opcija za pojačavanje veznog reda.

Podsjećamo, vezano uz kontekst UAE-a, tamošnju reprezentaciju bi trebao preuzeti Zlatko Dalić koji će sa sobom povesti brojne suradnike…