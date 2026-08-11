Dinamo potpisao juniorskog kapetana Osijeka

Podijeli :

Foto: GNK Dinamo Zagreb/ Luka Stanzl

Šimun Begović (19) karijeru nastavlja u Dinamu. Zagrebački klub potvrdio je dolazak mladog stopera i dosadašnjeg kapetana juniorske momčadi Osijeka, koji je s Modrima potpisao ugovor te se priključio drugoj momčadi koju vodi Jerko Leko.

Begović je prošle sezone za Osijekove juniore nastupio 25 puta u prvenstvu, a pritom je postigao i tri pogotka. U završnom kolu protiv Slaven Belupa dobio je i priliku debitirati za seniorsku momčad Osijeka.

U Dinamovoj drugoj momčadi sada će tražiti kontinuitet i priliku za prve ozbiljnije seniorske minute.