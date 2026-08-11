Ključan kotačić Dinama seli na klupu: Ovih 11 će Kovačević sučeliti Sopiću

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Zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi od 5:0 u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo na uzvratni susret kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Kauno Žalgirisa putuje bez velike neizvjesnosti.

Izabranici Marija Kovačevića praktički su osigurali prolazak u play-off, gdje ih čeka norveški Viking, a odmorni nakon odgode prvenstvenog derbija s Rijekom, utakmicu u Litvi dočekuju u udarnom sastavu.

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Jedina ključna izmjena u postavi odnosi se na Mihu Zajca. Slovenski veznjak ima dva žuta kartona te će ostati na klupi kako bi izbjegao rizik od suspenzije u nadolazećim susretima sezone. Njegovo mjesto u veznom redu zauzet će raspoloženi Lukas Kačevenda, koji će uz Josipa Mišića i Luku Stojkovića tvoriti sredinu terena.

Obranu ispred vratara Ivana Filipovića činit će Valinčić, Perez-Vinlof, Dominguez i McKenna, dok će napadački trojac predvoditi Dion Drena Beljo na poziciji središnjeg napadača. Na krilima se očekuju Mateo Lisica i Mislav Oršić, koji traži svoj prvi službeni pogodak nakon povratka u zagrebački klub.

DINAMO (4-3-3): Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof – Mišić, Kačavenda, Stojković – Lisica, Beljo, Oršić.