Kovačević uoči Thuna: ‘Vjerujemo u dobar rezultat, a tome ne bih pridavao previše važnosti’

Dinamo u utorak od 20 sati gostuje kod Thuna u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka. Hrvatski prvak iz zagrebačke zračne luke otputovao je u Švicarsku, a prije polaska medijima su se obratili trener Mario Kovačević i napadač Dion Drena Beljo.
Beljo je istaknuo da Dinamo očekuje zahtjevan dvoboj protiv švicarskog prvaka, ali vjeruje da je momčad spremna za izazov:
“Svjesni smo važnosti utakmice i snage protivnika. Nisu slučajno postali prvaci Švicarske, ali mi smo se dobro pripremili za utakmicu i očekujemo da se možemo uspješno nositi s njima. Naši treneri su ih gledali i analizirali. Nisu ista ekipa kao prošle sezone, ali jako su agresivni, trkači su, fizikalci. Fokusirani smo na Thun, a kasnije ćemo vidjeti što nam slijedi.”
Na pitanje o osobnim ambicijama i ponavljanju prošlosezonskog učinka odgovorio je:
“Naravno da želim ponoviti, ali prioritet je na ekipnom uspjehu. Ako uspijem, volio bih ponoviti takav učinak.”
Beljo je komentirao i finale Svjetskog prvenstva:
“Moram priznati da sam navijao za Španjolsku zbog Olma. Nije bila neka lijepa utakmica, ali drago mi je da su osvojili.”
Govoreći o najvećem cilju sezone dodao je:
“Naravno, igranje u Ligi prvaka je san svakog igrača u klupskom nogometu i mi ćemo napraviti sve da to i ostvarimo.”
Kovačević je poručio kako Dinamo s velikim optimizmom odlazi na prvo europsko gostovanje:
“Idemo s optimizmom. Svjesni smo ozbiljnosti protivnika jer smo i mi kao oni cijelu sezonu radili da budemo prvaci. Vjerujemo u dobar rezultat.”
O umjetnoj travi na kojoj će se igrati rekao je:
“Ne mislim da će biti naročit faktor i ne bih tome pridavao previše važnosti. Najbitnije je da smo svi zdravi i u dobrom stanju.”
Osvrnuo se i na finale Svjetskog prvenstva:
“Naravno, mislim da smo svi mi koji volimo nogomet navijali da Španjolska pobijedi. Zasluženo su osvojili i drago mi je zbog našeg Olma.”
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