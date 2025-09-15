Kovač uoči Tudorovog Juventusa: ‘Igrači moraju izdržati pritisak, želimo nešto izvući iz utakmice’

Champions League 15. ruj 2025
Niko Kovač najavio je dvoboj Juventusa Igora Tudora i Borussije Dortmund, koji će se u utorak u 21 sat igrati u Torinu.

“Već smo se suočili s Juventusom u Dortmundu na otvaranju sezone. Igrali smo protiv vrlo jake momčadi, a imaju i sjajnu klupu. Prijateljska utakmica je također bila dio analize za sutrašnju utakmicu”, rekao je trener Borussije Niko Kovač na konferenciji za novinare pa dodao:

“Gledali smo i posljednjih nekoliko ligaških utakmica Juventusa. Ligaške utakmice su očito malo važnije.”

Juventus je sjajno započeo sezonu s tri pobjede u prvenstvu.

“Ovdje će biti 40.000 oduševljenih navijača koji će navijati za Juve. To znači da moji igrači moraju izdržati ovaj pritisak – i uvjeren sam da hoće. Već smo vidjeli koliko kvalitete njihova momčad ima; momčad je vrlo dobro uigrana. Morat ćemo se sutra malo potruditi. Gostujuća utakmica u Italiji uvijek je vrlo intenzivna. Želimo nešto izvući iz utakmice, igrati kompaktno i pokazati svoje kvalitete”, rekao je hrvatski stručnjak.

Napadač Borussije Maximilian Beier nedavno je debitirao u njemačkoj reprezentaciji, a u subotnjoj pobjedi 2:0 na gostovanju kod Heidenheima zabio je prvi gol u novoj sezoni Bundeslige. Pod vodstvom Nike Kovača dvaput je bio u početnoj postavi i oba puta se upisao među strijelce, igrajući iza Serhoua Guirassyja i pružajući vrlo zapažene partije.

Nakon susreta Beier je izjavio kako vjeruje da se Borussia može uključiti u borbu za naslov, dok je Kovač na tu tvrdnju reagirao uz podsmijeh na konferenciji za medije.

“Ja sam znatno stariji. Imajući to na umu, neću se dati navući na taj tanak led. Prošlu godinu smo završili 25 bodova iza prvaka Bayern Münchena i 13 bodova iza Bayer Leverkusena. Moramo se pobrinuti da dobro započnemo Ligu prvaka. Ništa zapravo nije važno nakon tri kola. Nema priča o ispadanju. Nema priča o promociji. Nema priča o titulama. To govori njegova euforija nakon što je postigao gol, ali vratit ću ga na zemlju.“

