VIDEO / Kovač do pobjede i vrha Bundeslige, Kramarić zabio prvijenac u slavlju protiv Uniona

Trener Niko Kovač s Borussijom Dortmund trenutno je prvi klub Bundeslige, nakon što je na gostovanju kod Heidenheima slavio 2:0.

Heidenheim je već u 22. minuti ostao s igračem manje, kad je crveni karton dobio Zivzivadze. U 34. minuti za vodstvo Borussije zabio je Guirassy, dok je na 2:0 povisio Beier na samom kraju prvog poluvremena.

Borussia Dortmund je trenutno prva momčad Njemačke sa sedam bodova.

Golijadu smo vidjeli u Berlinu, gdje je gostujući Hoffenheim slavio 4:2 protiv Union Berlina. Prvi gol sezone u Bundesligi s bijele točke zabio je Andrej Kramarić u 46. minuti za vodstvo Hoffenheima 1:0. Asllani je povisio na 2:0 u 48.

Na samom početku drugog poluvremena Ansah je smanjio vodstvo Hoffenheima na 2:1. Ponovno je prednost Hoffenheima povećao Asslani na 3:1 u 52. minuti. Tu nije bio kraj golijadi, jer je na 3:2 u 71. smanjio Rothe. Konačnih 4:2 postavio je Lemperie u 82. s bijele točke.

RB Leipzig je slavio minimalnih 1:0 protiv Mainza, a zabio je Bakayoko u 40. minuti.