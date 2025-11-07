Čelni čovjek DFB-a ostaje isti, Njemačka razmatra kandidaturu za domaćinstvo SP-a

Podijeli :

Eibner-Pressefoto Florian Wiegand EP_FWD via Guliver Images

Bernd Neuendorf bit će predsjednik Njemačkog nogometnog saveza (DFB) još jedan četverogodišnji mandat do 2029.

Neuendorf je na današnjim izborima bio jedini kandidat, a impresionirao je i ambicioznim programom koji uključuje i moguću njemačku kandidaturu za Svjetsko prvenstvo.

“Sada ulazimo u novu fazu – fazu oblikovanja budućnosti”, rekao je Neuendorf.

“Zahvaljujući našim zajedničkim naporima kao savez, ponovno smo u mogućnosti djelovati. Želimo hrabro krenuti naprijed.”

Njegov ponovni izbor nije poljuljala odluka, koja je neke šokirala, kada je savez odabrao američku korporaciju Nike za službenog dobavljača opreme za Elf. U ožujku 2024. DFB se s američkom tvrtkom za sportsku odjeću dogovorio da od 2027. preuzme ulogu dobavljača opreme, čime je završeno 70-godišnje partnerstvo s njemačkom tvrtkom Adidas. Iako je odluka kritizirana, Nikeova ponuda bila je dvostruko veća od Adidasove, prema savezu, te je omogućila DFB-u da poboljša svoju financijsku situaciju.

U sklopu svog četverogodišnjeg mandata, 64-godišnjak razmatra njemačku kandidaturu za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2038. ili 2042. godine.

Neuendorf je ranije ovog tjedna rekao da će DFB u budućnosti istražiti ovo pitanje i vidjeti pod kojim uvjetima bi takva kandidatura uopće bila moguća.

Njemačka je posljednji put bila domaćin Svjetskog prvenstva 2006. godine. DFB trenutno razmatra kandidaturu za domaćina Europskog prvenstva za žene 2029. godine, a odluka se očekuje početkom prosinca.