Čabraja: Nismo zadnji, predzadnji smo. Ja u Hajduku? Bilo je nekakvih kontakata

Hajduk je pobijedio Vukovar 2:1 u utakmici 18. kola SuperSport HNL-a na Poljudu. Michele Šego i Marko Livaja bili su strijelci za Hajduk, dok je Jakov Puljić zabio za Vukovar. Utakmica je obilovala i crvenim kartonima, Rebić i Livaja su pocrvenili kod Splićana, dok je kod Vukovara isključen Tadić.

Utakmicu je prokomentirao trener Vukovara, Silvijo Čabraja.

“Čestitke Hajduku na pobjedi. Loše smo ušli u utakmicu, potom isključenje. Hajduk je mogao otići na više golova razlike. Drugo poluvrijeme bili smo dosta bolji, izjednačili, ali nažalost nismo dugo izdržali. Zadnjih desetak minuta trebali smo preuzeti više inicijative”, rekao je Čabraja pa se osvrnuo na pitanje može li njegova ekipa ostati u ligi:

“Nadam se da ćemo dovesti četiri-pet igrača, da ćemo popuniti roster. Nismo zadnji, predzadnji smo. Približili smo se Lokomotivi na četiri boda. Mi smo u Gorici vodili i dominirali, u Istri smo bili dobri. Nadam se da ćemo se preseliti u Osijek, da ćemo imati bolje uvjete za trening i da ćemo se lakše adaptirati na terene HNL-a. Vjerujem da možemo ući u borbu s određenim klubovima za ostanak u HNL-u.”

Prije dolaska Gattusa, Čabraja se spominjao kao trener Splićana…

“Volio bih da sam u Real Madridu. Mediji mogu svašta iznositi. Bilo je nekakvih kontakata”, zaključio je Čabraja.