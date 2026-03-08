Vuškovića nahvalili suigrači: ‘Nevjerojatan je, on može sve!’

Bundesliga 8. ožu 20269:57 0 komentara
Guliver Image

Luka Vušković još jednom je oduševio nogometni svijet.

Njemački mediji puni su hvale za partiju koju je odigrao hrvatski branič Luka Vušković u važnoj pobjedi HSV-a protiv Wolfsburga (2:1). Devetnaestogodišnji hrvatski stoper bio je ključni čovjek utakmice i izravno sudjelovao u oba gola svoje momčadi.

Posebno su ga nahvalili i suigrači. Veznjak Nicolai Remberg rekao je za Süddeutsche Zeitung:

“On može sve. Daje nam ogromnu sigurnost. Volio bih reći da je svjetska zvijezda, ali još je tako mlad.”

POVEZANO

Kako piše MOPO, veznjak Albert Sambi Lokonga nakon utakmice je kratko poručio:

“On je nevjerojatan.”

Njemački mediji ističu da je osim ofenzivnih poteza dominirao i u obrani, posebno u zračnim duelima u završnici kada je HSV branio vodstvo.

Podsjetimo, Vušković je ove sezone na pet pogodaka.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Bundesliga