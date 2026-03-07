VIDEO / Vušković izborio pa izveo penal u slavlju HSV-a: ‘Jedva, jedvice’, ali tresao je mrežu!

Wolfsburg je došao do vodstva u 22. minuti nakon kaznenog udarca koji je realizirao Christian Eriksen. Jedanaesterac je prethodno izborio kapetan domaćih Yannick Gerhardt, a iskusni Danac ostao je potpuno smiren i preciznim udarcem po sredini svladao vratara za 1:0.

HSV je izjednačio deset minuta kasnije, također s bijele točke. Strijelac za goste bio je Luka Vušković u 32. minuti, nakon što je VAR potvrdio prekršaj upravo nad njim u kaznenom prostoru Wolfsburga. Hrvatski branič uputio je udarac po tlu, a iako je Kamil Grabara bio vrlo blizu obrane, lopta mu je ipak prošla u mrežu. Vuškoviću je to bio peti pogodak ove sezone.

Hrvatski reprezentativac i u nastavku susreta odigrao je važnu ulogu, izborivši još jedan kazneni udarac za svoju momčad. Jedan od igrača Wolfsburga pritom ga je držao objema rukama, nakon čega je Vušković završio na travnjaku. U prvi se trenutak činilo da će upravo on preuzeti izvođenje penala jer je stajao uz bijelu točku s loptom u rukama, dok mu je društvo pravio Jean-Luc Dompe. Ipak, odgovornost je na kraju preuzeo Francuz, koji je preciznim udarcem zabio za vodstvo i konačan rezultat HSV-a 2:1.

