Samo na SK: Džeko odlučio gdje će igrati u novoj sezoni

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JoachimxBywaletz/xJB-Sportfoto via Guliver

Edin Džeko će i u 41. godini igrati u Bundesligi. Iskusni bosanskohercegovački napadač produžio je ugovor sa Schalkeom na još jednu sezonu, nakon što je prošle godine bio jedan od ključnih igrača u povratku kluba iz Gelsenkirchena u njemačku elitu.

Edin Džeko je u Schalke stigao tijekom zimskog prijelaznog roka i u samo četiri i pol mjeseca ostavio snažan trag. U 11 nastupa u drugom dijelu prošle sezone postigao je šest pogodaka i upisao tri asistencije, čime je značajno pridonio osvajanju promocije u Bundesligu. U novoj sezoni ponovno će nositi dres s brojem deset.

Nakon potpisa novog ugovora nije skrivao zadovoljstvo ostankom.

“Od dolaska ove zime u Schalkeu sam pronašao odličnu momčad i fantastične navijače. Povratak u Bundesligu jedan je od vrhunaca moje karijere i bilo je to izvanredno iskustvo”, izjavio je Džeko za klupsku stranicu.

Dodao je kako mu motivacije ni u poznim igračkim godinama ne nedostaje.

“Nogomet me ispunjava cijeli život. To je ono što me pokreće. I dalje sam gladan uspjeha i želim pomoći momčadi u prvoj ligi.”

Sportski direktor Schalkea Youri Mulder istaknuo je da je Džekin doprinos daleko nadilazio brojke.

“Edin je u četiri i pol mjeseca donio Schalkeu nešto posebno. Bio je ključan igrač, omiljen među navijačima, a svojim je karakterom postao uzor na terenu i izvan njega”, rekao je Mulder.

“Razgovori koje smo vodili proteklih tjedana pokazali su da Edin i dalje ima onaj žar. Zbog toga smo uvjereni da će nam pomoći i u Bundesligi.”

Džeku u svlačionici čeka i ponovno zajedništvo s Robinom Gosensom, s kojim je ranije dijelio svlačionicu u Fiorentini. Legendarni napadač već je ostavio dubok trag u njemačkom nogometu, osvojivši naslov prvaka s Wolfsburgom 2009. godine te godinu poslije i titulu najboljeg strijelca Bundeslige. Tijekom bogate karijere nastupao je još za Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče, a sada će pokušati još jednom potvrditi svoju klasu među njemačkom elitom.

Džeku ćemo tako moći i ove sezone, doduše u elitnom rangu moći pratiti na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima