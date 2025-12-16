Kovač povukao radikalan potez, izbacio je dvojicu igrača iz momčadi!

Duranville je u siječnju 2023. stigao u Borussiju Dortmund iz Anderlechta za 8,5 milijuna eura i tada je slovio za jednog od najvećih ofenzivnih talenata u Europi. Upisao je i dva nastupa za belgijsku reprezentaciju, no njegov razvoj u Dortmundu zasad ne ide željenim smjerom. U 27 službenih nastupa za BVB ima tek jedan pogodak i jednu asistenciju.

Velik problem predstavljaju učestale ozljede. Od dolaska u klub imao ih je čak šest, zbog čega je propustio gotovo 100 utakmica, a novo izostavljanje iz momčadi dodatno je usporilo njegov napredak.

Cole Campbell je mladi američki reprezentativac koji je prije dolaska u Dortmund 2022. godine igrao za Atlantu te islandske klubove FH Hafnarfjördur i Breidablik. Nastupao je za mlađe selekcije Borussije, dok je za seniorsku momčad upisao sedam nastupa bez gola i asistencije.