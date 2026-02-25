Džeko o povratku u Njemačku: Srce je odlučilo kad sam poslao poruku Nikoli Katiću

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Edin Džeko (39) je tokom zimskog prijelaznog roka napustio Fiorentinu i prešao u Schalke, ekipu koja se bori za vrh druge njemačke lige.

Iskusni napadač iz BiH u prvih pet nastupa za klub iz Gelsenkirchena postigao je četiri gola i dodao tri asistencije. U razgovoru za Bild otkrio je u kojem je trenutku odlučio otići iz Fiorentine, za koju je u prvom dijelu sezone uglavnom ulazio s klupe, skupio 18 nastupa i zabio dva pogotka.

“Igrali smo protiv Parme. Bila je to vrlo važna utakmica za Fiorentinu, protiv momčadi koja se borila za ostanak. Sjedio sam na klupi. Na poluvremenu smo gubili, a ja sam se zagrijavao. Nekoliko minuta prije kraja trener je napravio još jednu zamjenu: izvadio je obrambenog igrača i uveo drugoga. Tada sam sam sebi rekao: ‘Ovako više ne ide'”, prisjetio se Džeko.

“Pitao sam se što želim i što mi je potrebno. Odgovor je bio jasan: stadion s pravom atmosferom, glasni navijači i klub koji će u meni ponovno probuditi strast. Odjednom mi je na pamet pao Schalke. Treneru Musliću od početka sam rekao da mi novac nije bitan.

Imao sam ponude koje su bile financijski znatno bolje. Bio sam spreman odreći se novca zbog ovog kluba. Trebalo mi je još nekoliko dana za razmišljanje, ali srce je već donijelo odluku kad sam poslao poruku Nikoli Katiću (suigraču iz reprezentacije, op. a.)”, objasnio je Džeko, koji je s Katićem u ekipi popularizirao uzrečicu “brate”.

Ugovor sa Schalkeom potpisao je do kraja sezone. “Nisam tip osobe koja mjesecima unaprijed može reći da će prestati igrati. Na ljeto ću slušati svoje tijelo, ali sad se jako dobro osjećam”, zaključio je bivši napadač Wolfsburga, Manchester Cityja, Rome, Intera, Fenerbahčea…