Bruno Fernandes nakon finala: Uvijek sam se držao svoje riječi, ali…

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Manchester United je u srijedu navečer poražen od Tottenhama u finalu Europa lige. Tako su Crveni vragovi propustili spasiti lošu sezonu u kojoj su trenutno na 16. mjestu Premier lige. Nakon poraza pred novinare je izašao njihov kapetan koji se dotaknuo svoje i trenerove budućnosti u manchesterskom klubu.

Portugalski reprezentativac neko vrijeme se povezuje sa saudijskim klubovima među kojima prednjači Al Hilal, ali Fernandes je naglasio da nema namjeru odlaziti.

“Oduvijek sam govorio da ću biti u klubu sve dok mi klub ne kaže da je vrijeme za odlazak. Nogomet je takav, nikad ne znate. No, ja sam oduvijek to govorio i održavam tu riječ.

Ako klub misli da mogu unovčiti na meni ili štogod, tako je kako je i nogomet je nekad takav.”

Fernandes se dotaknuo i Rubena Amorima te njegove budućnosti.

“Složili smo se da je on pravi čovjek. Učinio je mnogo dobrih stvari, ali trenera se uvijek gleda preko rezultata. Mi igrači ipak imamo drugačije viđenje. Za nas je bitno da on vrati pozitivu u klub i da nas vrati u borbu za velike trofeje. Slažemo se da je on pravi čovjek.

Nije moja odluka, ali mislim da je on pravi izbor. Ne mislim da postoji bolja osoba za ovaj posao. Znam da je teško to razumjeti i vidjeti, ali stvarno mislim da je on pravi izbor za klub.”