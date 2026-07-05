Brazil protiv Norveške traži prekid crnog niza koji traje više od 20 godina

Podijeli :

(AP Photo/Ashley Landis) via Guliver Image

Brazilska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata igra protiv Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva. Izabranici Carla Ancelottija u dvoboj ulaze kao izraziti favoriti, ali će pritom pokušati prekinuti neugodan niz koji traje više od dva desetljeća.

Posljednji put Brazil je europsku reprezentaciju u nokaut-fazi svjetskih prvenstava svladao još 2002. godine, kada je u finalu u Tokiju bio bolji od Njemačke. Nakon tog trijumfa svaki njihov nastup na Mundijalu završavao je porazom upravo od europskog protivnika.

Negativan niz započeo je 2006. godine, kada je Francuska slavila 1:0 u četvrtfinalu. Na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici četiri godine kasnije Brazil je ponovno zaustavljen u istoj fazi natjecanja, ovoga puta porazom 2:1 od Nizozemske.

Najteži udarac doživjeli su 2014. na domaćem terenu, kada ih je Njemačka u polufinalu deklasirala rezultatom 7:1. U Rusiji 2018. put prema naslovu prekinula im je Belgija pobjedom 2:1 u četvrtfinalu, dok ih je na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Kataru u istoj fazi nakon izvođenja jedanaesteraca eliminirala Hrvatska.

Brazil će večeras protiv Norveške i njezina najboljeg strijelca Erlinga Haalanda pokušati prekinuti taj neugodni niz i ponovno svladati europsku reprezentaciju u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.