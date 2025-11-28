Branič Lillea nakon pobjede nad Dinamom: ‘Mogli smo zabiti i više golova’

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver Image

Nogometni branič Romain Perraud, koji je u četvrtak navečer igrao za Lille u pobjedi od 4:0 nad Dinamom, rekao je da je to bila jedna od najboljih utakmica francuskog prvoligaša ove sezone.

“Da, to je bila jedna od naših najboljih predstava ove sezone. Bila je to također i utakmica u Rimu, a bilo je i nekoliko vrlo dobrih utakmica u francuskom prvenstvu. Mislim da dosljedno pružamo prilično dobre predstave,” izjavio je 28-godišnji lijevi bek.

Lille je nakon pobjeda od 1:0 nad Romom i 2:1 nad norveškim Brannom došao i do trećeg trijumfa u Europskoj ligi.

“Nakon što smo izgubili od PAOK-a i Crvene zvezde bilo nam je važno vratiti se pobjedama. Zato smo bili usredotočeni protiv Dinama i u prvom i u drugom dijelu,” rekao je novinarima nakon što je odigrao 78 minuta na stadionu Pierre-Mauroy.

“Mogli smo možda čak završiti i s više zabijenih golova. Ali u svakom slučaju, s obzirom na 4:0 i netaknutu mrežu, bila je to savršena večer za nas,” dodao je.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2:0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3:0 u 69. minuti, dok je konačnih 4:0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

“Ovo nam je, definitivno, bila najvažnija utakmica,” napomenuo je Perraud. “Svjesni toga pripremili smo se za nju na najbolji mogući način. Znali smo da moramo unijeti potreban intenzitet. Morali smo izaći i od prve minute preuzeti kontrolu, a to smo i učinili prilično dobro”.

Perraud je rekao da pobjeda nad Dinamom daje ekipi podrstrek uoči preostala tri kola u kojima očekuje plasman među osam najboljih u Europskoj ligi. Tako bi se direktno plasirala u osminu finala.

“Mislim da će i gol-razlika biti važna. I dalje želimo igrati napadački nogomet, pokušavati zabijati golove i uživati,” zaključio je.