UŽIVO

UŽIVO / LILLE – DINAMO 2:0 Modri na brzinu slomljeni u Francuskoj

Europa League 27. stu 202516:55 > 19:23 0 komentara
AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 18:45 sati gostuje kod Lillea u petom kolu Europa lige. Dinamo iza sebe ima dvije uzastopne pobjede, protiv Karlovca u Kupu i protiv Varaždina u prvenstvu, a u Europskoj ligi trenutačno je na 12. mjestu. Podsjetimo, momčadi od prvog do osmog mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od devetog do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut-faze, odnosno šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja. Tekstualni prijenos utakmice uživo pratite na Sportklubu.

19:17

Igamane je dobio žuti karton zbog prekršaja na Mišiću.

31'

19:13

Šansa za Francuze

 

Opet prijete domaći. Igamane se našao u dobroj poziciji, ali Filipović je zaustavio njegov udarac.

19:09

VIDEO Pogledajte kako su poveli Francuzi

21'

Lille vodi 1:0. Strijelac je Felix Correia. Haraldsson je povukao brz napad Lillea i gurnuo loptu u prostor za Correiju, koji je protrčao pored Mikića i ostao miran u jedan-na-jedan situaciji s Filipovićem.

19:04

Udarac Mukaua s distance lopta odlazi pored gola.

13'

18:54

VIDEO Poništen gol Dinamu

8 '
 

Poništen je gol Dinamu. Bakrar je zabio glavom nakon centaršuta Lisice, ali je pritom rukama odgurnuo svog čuvara i sudac je dosudio prekršaj.

18:52

Lille drži loptu, ali zasad nije opasan

5'

U uvodnim minutama utakmice Lille drži loptu, ali zasad nema oapsnosti.

18:51

Bakrar krenuo prema golu, bez opasnosti

3'

Bakrar je nakratko presjekao jedno dodavanje i jurnuo prema golu, ali rutinski je to odradila obrana Lillea.  

17:36

Stigli su sastavi!

LILLE: Ozer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Correia, Andre, Bentaleb, Mukau - Haraldsson - Igamane

DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Zajc - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Bakrar

17:21

Lille pred Dinamo iskoristio novo pravilo UEFA-e

Francuski klub je uoči dvoboja iskoristio novo UEFA-ino pravilo i napravio dvije izmjene na listi prijavljenih igrača. Privremeno su u sastav uvršteni veznjak Ethan Mbappé (18) i vratar Thomas Sajous (17), koji bi u ovoj sezoni mogli upisati prve minute u europskom natjecanju.

16:50

Kovačević odlučio, evo tko starta u Lilleu

Dinamo trenutačno ima bod više od Lillea na ljestvici. Dinamo je dosad skupio sedam bodova uz dvije pobjede, remi i poraz, dok je Lille dva puta pobjeđivao i dva puta gubio. Nakon dvije startne pobjede u ovom natjecanju, protiv Fenerbahčea i Maccabija s istovjetnih 3:1, stigao je remi Dinama kod Malmöa 1:1, ali i težak domaći poraz od Celte 3:0. Što se tiče sastava, otkrio je da će umjesto Nevistića na gol njegov imenjak Ivan FIlipović.

Vjerojatni sastav:

Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Bakrar, Hoxha.

