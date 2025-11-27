UŽIVO / LILLE – DINAMO 2:0 Modri na brzinu slomljeni u Francuskoj

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 18:45 sati gostuje kod Lillea u petom kolu Europa lige. Dinamo iza sebe ima dvije uzastopne pobjede, protiv Karlovca u Kupu i protiv Varaždina u prvenstvu, a u Europskoj ligi trenutačno je na 12. mjestu. Podsjetimo, momčadi od prvog do osmog mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od devetog do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut-faze, odnosno šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja. Tekstualni prijenos utakmice uživo pratite na Sportklubu.
Igamane je dobio žuti karton zbog prekršaja na Mišiću.
Šansa za Francuze
Opet prijete domaći. Igamane se našao u dobroj poziciji, ali Filipović je zaustavio njegov udarac.
VIDEO Pogledajte kako su poveli Francuzi
21'
Lille vodi 1:0. Strijelac je Felix Correia. Haraldsson je povukao brz napad Lillea i gurnuo loptu u prostor za Correiju, koji je protrčao pored Mikića i ostao miran u jedan-na-jedan situaciji s Filipovićem.
Udarac Mukaua s distance lopta odlazi pored gola.
VIDEO Poništen gol Dinamu
Poništen je gol Dinamu. Bakrar je zabio glavom nakon centaršuta Lisice, ali je pritom rukama odgurnuo svog čuvara i sudac je dosudio prekršaj.
Lille drži loptu, ali zasad nije opasan
U uvodnim minutama utakmice Lille drži loptu, ali zasad nema oapsnosti.
Bakrar krenuo prema golu, bez opasnosti
3'
Bakrar je nakratko presjekao jedno dodavanje i jurnuo prema golu, ali rutinski je to odradila obrana Lillea.
Stigli su sastavi!
LILLE: Ozer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Correia, Andre, Bentaleb, Mukau - Haraldsson - Igamane
DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Zajc - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Bakrar
Lille pred Dinamo iskoristio novo pravilo UEFA-e
Francuski klub je uoči dvoboja iskoristio novo UEFA-ino pravilo i napravio dvije izmjene na listi prijavljenih igrača. Privremeno su u sastav uvršteni veznjak Ethan Mbappé (18) i vratar Thomas Sajous (17), koji bi u ovoj sezoni mogli upisati prve minute u europskom natjecanju.
Kovačević odlučio, evo tko starta u Lilleu
Dinamo trenutačno ima bod više od Lillea na ljestvici. Dinamo je dosad skupio sedam bodova uz dvije pobjede, remi i poraz, dok je Lille dva puta pobjeđivao i dva puta gubio. Nakon dvije startne pobjede u ovom natjecanju, protiv Fenerbahčea i Maccabija s istovjetnih 3:1, stigao je remi Dinama kod Malmöa 1:1, ali i težak domaći poraz od Celte 3:0. Što se tiče sastava, otkrio je da će umjesto Nevistića na gol njegov imenjak Ivan FIlipović.
Vjerojatni sastav:
Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Bakrar, Hoxha.
