‘Bomba’ iz Španjolske! Luku Sučića želi klub iz Premier lige

Ricardo Larreina via Guliver Images

Šuška se o selidbi na Otok.

Kako prenosi španjolski Fichajes, Luka Sučić je na radaru nekoliko klubova iz Premier lige, a kao najrealnija destinacija spominje se Tottenham.

Ukoliko se Spursi odluče pokušati dovesti Sučića, izdašnom budžetu londonskog kluba problem ne bi trebala praviti cijena, jer Real Sociedad za Sučića želi 25 milijuna eura.

Uz engleske klubove, spominje se i interes Intera, čiji dres već nosi bratić Petar Sučić.

Luka Sučić je u San Sebastian stigao u ljeto 2024. godine u transferu vrijednom 10 milijuna eura.