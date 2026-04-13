Bizaran intervju Nike Kovača: ‘Onda ste Vi ispred mene’

HMBxMedia MadeleinexFantini via Guliver

Borussia je neočekivano poražena 1:0 na domaćem terenu protiv Bayer Leverkusena, dok je Bayern zabio pet golova St. Pauliju koji se bori za ostanak u ligi te je sad bavarski klub na 12 bodova prednosti pet kola prije kraja.

Branič Nico Schlotterbeck je pod paljbom navijača zbog otkupne klauzule koja mu na ljeto omogućava transfer.

Trener Borussije Niko Kovač poslije poraza od Bayera je odradio bizaran intervju o ugovoru vezanom uz Schlotterbecka.

“Ne znam ni ja baš detalje vlastitog ugovora”, a kada mu je novinarka DAZN-a Wanda Lontorra rekla da ona svoje detalje zna, odgovorio mu je:

“Onda ste Vi ispred mene”.

U 29. kolu Borussia ide u goste Hoffenheimu te će se idući dan nadati kiksu Bayerna protiv Stuttgarta kao tek prvi korak koji joj se treba poklopiti ako želi do titule.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.