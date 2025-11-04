Bivši Vatreni o okršaju Dinama i Celte: ‘Bit će zanimljiva utakmica s dosta golova! Celta u Europi želi ići do kraja’

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Filip Bradarić igrao je za Dinamovog sljedećeg suparnika u Europa ligi (četvrtak, 18.45 sati), Celtu pola sezone 2020. godine.

Odigrao je Bradarić za Celtu veliku utakmicu protiv Reala na Santiago Bernabeu (2:2), a onda ga je presjekao koronavirus i bitno utjecao što se kratko zadržao u Vigu.

“Utakmica protiv Reala u Madridu bila mi je jedna od prvih za Celtu, pamtim je kao svoju najbolju, odličnu, izvrsno sam se osjećao i trkački i igrački, a igrao sam protiv Luke Modrića i najjačeg veznog reda Kraljeva”, rekao je Bradarić za Sportske novosti.

“To je sjajan klub, u njemu vlada obiteljska atmosfera. Kad sam došao, Iago Aspas me zagrlio i rekao: “Što god ti treba tu sam, nemaš se čega bojati”. Jednako su nastupili i Rafinha, Denis Suarez… Prošao sam mnoge klubove, ali nigdje nisam naišao na takvu srdačnost. U Celti je i dalje skaut Milorad Ratković, koji je puno napravio da dođem tamo, kao i team-menadžer Vladimir Gudelj.”

Što očekuje od okršaja Dinama i Celte na Maksimiru?

“Ne mogu prognozirati pobjednika. Dinamo dobro igra u Europi, ali u prvenstvu je kao neka druga ekipa, djeluje toplo-hladno, a Celta je u kvalitetnom nizu od četiri uzastopne pobjede. Nije poražena više od mjesec dana. Celta će se doći nadigravati, međutim i Dinamo će ići na gol više, neće se u Maksimiru braniti. Bit će uzbudljiva utakmica s dosta pogodaka. Celta želi zabijati, igra otvoreno, a Dinamo je pokazao protiv Fenerbahčea i u drugim europskim susretima da se ne miri unaprijed s neodlučenim rezultatom.”

Ambicije Celte u Europi?

“Velike. Jako im je bitna. Vidjelo se da im nedostaje, puno su o tome govorili, htjeli su to mjesto u Europskoj ligi. Na kraju protekle sezone nekoliko tisuća navijača došlo je na gostovanje kod Getafea gdje su ga izborili, to također pokazuje da im je Europa jako bitna. Celta želi otići u Europi do kraja.”

Srebrni Vatreni iz Rusije je završio igračku karijeru i bacio se u trenerske vode, sad pohađa predavanja za UEFA C licencu.