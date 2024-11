Bivši igrač Osijeka i Rijeke: Gosti su u boljoj formi, ali na Rujevici im neće biti lako

Podijeli :

Rijeka i Osijek zaključuju ovo kolo HNL-a derbijem večeras od 17:45, nakon čega slijedi pauza zbog obaveza u reprezentaciji i novog ciklusa Lige nacija koju pratimo na Sport Klubu.

Momčad sa Rujevice zasada stoji vrlo dobro jer u 12 odigranih utakmica nema nijedan poraz i pobjedom ima priliku da se približi Hajduku na samo bod zaostatka. S druge strane, sastav sa Opus Arene stabilizirao se nakon poraza od Istre 1961 (dobio Šibenik, Dinamo i Goricu) i slavljem želi ostati među prva četiri u poretku. Naravno, ovisi kako će Varaždin odigrati svoj sraz s obzirom da su obje ekipe bodovno izjednačene.

Zoran Kvržić bio je igrač Osijeka i Rijeke tako da dosta dobro poznaje oba kluba. U razgovoru za Sport Klub najavio je derbi na Rujevici. Osim najave, dotaknuo se Federica Coppitellija, Radomira Đalovića, razdoblja u Osijeku i Rijeci te Borca iz Banja Luke u kojem se nalazi od prošle godine.

Za početak je otkrio očekivanja od derbija ovog kola SHNL-a:

“Dugo vremena bio sam u Rijeci, a prije toga u Osijeku. Mislim da sam bio sretan u oba kluba i da sam ostvario dobre uspjehe. Što se ovog derbija tiče, sigurno će biti čvrsto. Osijek je u naletu, a Rijeka u malom padu. Osijeku sigurno neće biti lako na Rujevici jer znamo kako je igrati tamo i kako Rijeka nastupa kod kuće. Osijek je u boljoj formi od Rijeke, ali Rijeka je ipak domaćin i želi izaći iz mini-krize. Zbog toga će težit pobjedi.”

Ove sezone Riječani su drugi bez poraza, a Osječani su se poslije poraza u Puli podignuli što se rezultata tiče (upisali tri pobjede zaredom, koje su donijele četvrtu poziciju). Pobjednik nastavlja svoj pozitivan niz, a poraženi će ga prekinuti.

Zanimljivo, Rijeka je izgubila samo u Europi (ispala od Elfsborga u Europskoj i Olimpije u Konferencijskoj ligi). Isto tako zanimljivo je da je posljednji poraz u prvenstvu doživjela još prošle sezone i to upravo od Osijeka (bilo je 2:0). Nakon toga više nije izgubila, odnosno ima 13 utakmica zaredom bez poraza u HNL-u.

“Rijeka u zadnjih deset godina ima dobre rezultate i mislim da ide uzlaznom putanjom s obzirom da je u vrhu hrvatskog nogometa. Svi, koji navijaju za Rijeku mogu biti ponosni na klub i na to što klub radi u tih deset godina. Osijek je dosta drugačiji. Puno je uloženo u klub i stadion, a rezultata baš nema

-Naravno da pratim HNL te da pratim igru Rijeke i Osijeka. Moje mišljenje je da Osijek igra puno ofenzivnije. Isto tako da Rijeka ima dobre rezultate, ali ne igra nogomet koji se očekuje od njih. Možda griješim, ali Osijek ima šansu u ovom trenutku”, nastavlja Kvržić.

Rijeka želi naslov, koji je osvojila još 2017. godine. S druge strane, Osijek se nalazi u zoni koja bi mogla donijeti plasman u Europu sljedeće sezone.

“Prvenstvo je još dugo da bi se reklo tko ide u Europu, a tko ne. Osijek je napravio dobru momčad i mislim da treba malo vremena kako bi svi ostali na okupu. Može se očekivati da Osijek osvoji neki trofej, a Rijeka već deset godina radi dobru priču na čelu sa predsjednikom Miškovićem”, rekao je bivši igrač obje momčadi i nastavio komentirati trenere:

“Coppitelli na početku nije imao neke rezultate, ali treba vremena da upozna HNL, igrače i sve ostalo. Sada ide pravim putem, ali žao mi je Zekića jer je otišao iz Osijeka iako je napravio odličan rezultat u malo vremena koliko je bio. Znate da nogomet nije uvijek pošten, ali sigurno je da će se negdje vratiti.”

Prije dvije godine Đalović se vratio u Rijeku kao pomoćni trener, a ove vodi momčad u ulozi glavnog trenera i to mu je prvi samostalni trenerski angažman.

“Mogu reći da je to jedan način kako funkcionira Rijeka. Znači, prvo je doveden kao pomoćni trener koji je dobio uvjete da mirno radi. Onda je došlo vrijeme da postane glavni i rezultati su mu super. Ulogu u tome ima Mišković, koji radi odličan posao.”

Naposljetku, Kvržić se prisjetio svojih trenutaka iz momčadi koje će danas od 17:45 odmjeriti snage na Rujevici.

“U Osijeku bio sam kada je klub imao teško razdoblje. To je bila moja igračka afirmacija i tamo sam proveo lijepe godine. Žao mi je zbog izgubljenog finala Kupa protiv Dinama. Prva je završila bez golova, a uzvrat smo izgubili 3:1. To mi je bio jako težak period i nešto najtužnije sa Osijekom, a najveći uspjeh bio je plasman u finale Kupa iako nije bilo dobro stanje jer je nedostajalo novaca. Pet-šest igrača moralo se prodati da klub ostane stabilan. U Rijeci proveo sam šest ili sedam godina, a pamtim utakmicu protiv Stuttgarta i plasman u Europsku ligu. To je bilo razdoblje nove Rijeke, koja je u to vrijeme igrala na Kantridi. Ostale su mi uspomene na Milan i Sevillu, iako Stuttgart ima posebnu draž“, zaključuje.