Bivši igrač Hajduka: ‘Iz Rujevice isijava mržnja, to što su napravili Livaji i Rakitiću ne mogu opravdati’

HNK Hajduk Split

Rivalstvo Hajduka i Rijeke ponovno je oživjelo u proteklih desetak godina, ali u nekim slučajevima zna se pretjerati, kaže to i nekadašnji igrač Hajduka Hrvoje Milić.

Hrvoje Milić (35), koji je za Hajduk odigrao 42 utakmice i to najviše 2015. i 2016. nakon što je kratko bio član splitskog kluba 2007. i 2008., gostujući u Podcast Inkubatoru pričao o Marku Livaji. S njim je kratko bio u Hajduku u svom prvom “mandatu” na Poljudu.

“Žao mi je što Livaja nije više napravio u karijeri jer je mogao. Mi smo već tada vidjeli da on u Interu, koji osvaja naslove i igra finala Lige prvaka, može biti treća špica. Sretan sam što Hrvatska proizvodi takve nogometaše i nadam se da će i dalje to raditi”, rekao je Milić.

Pričajući o eventualnom povratku Livaje u reprezentaciju, Milić je rekao:

“Igrao sam na svim terenima. Složit će se mnogi sa mnom, ali možda neće htjeti tako reći. Ta Rujevica… Stvarno neka mržnja isijava iz nje, pljunuti jednog Rakitića, doživjeti ovo na treningu reprezentacije što je Livaja…. OK, da je došao Hajduk, opet ne mogu opravdati pljuvanje Rakitića koji je jedan od najvećih igrača u našoj povijesti. Mogao je izabrati Švicarsku, a on je izabrao Hrvatsku.”

“To mi smeta, ta Rujevica, tu ima toliko mržnje. Dođi na Rijeka – Hajduk i samo malo poslušaj te tribine. Kad sam se ja vratio u Hajduk, bio sam prvi put na Rujevici u loži jer nisam mogao igrati.”

Milić je nastavio:

“Sve OK, rivalstvo postoji i to je čar, ali takve stvari raditi na otvorenom treningu reprezentacije, gdje treba biti što više djece koja će ostvariti snove što gledaju te igrače i ulove dres… Ja znam što bi to meni značilo kao klincu, da mogu iz prvog reda gledati trening reprezentacije. A ne da je dijete pored mene, a ja vrijeđam nekog – je li to igrač Rijeke, Hajduka ili Dinama, nebitno.”

“To nema smisla i jako mi je žao što Livaja ne može biti u reprezentaciji. Matanović je ozlijeđen, Krama je klasa, Budimir dobro igra, ali Livaja bi nam jako dobro došao, posebno u utakmicama s Francuskom koje on može okrenuti u jednoj minuti.” (dio o Livaji pogledajte na priloženom videu niže od 1:10:00 nadalje).

Milić je u karijeri igrao još za Djurgarden, Istru, Rostov, Fiorentinu, Olympiacos, Napoli, Crotone, Esteghlal i Zrinski iz Jurjevca. Od 2022. godine je neaktivan.

Priču možete poslušati na linku ispod od 1:10:00 nadalje.