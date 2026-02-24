Bivši HNL-ovac ostao bez trenera u ‘Cvajti’

Uslijed loših rezultata u 2. Bundesligi Holstein Kiel smijenio je svog trenera.
Njemačka momčad u ligi je izgubila četiri utakmice u nizu, a ispali su i u četvrtfinalu DFB-Pokala s uvjerljivih 3:0 od Stuttgarta. Ceh takve forme, kako javlja njemački Sky Sports, platio je Marcel Rapp koji je na klupi Kiela bio skoro pet godina.
Tako je hrvatski nogometaš Ivan Nekić ostao bez svog glavnog trenera. Nekadašnji igrač Varaždina i Intera iz Zaprešića odigrao je devet utakmica u njemačkom drugoligašu te je zabio čak dva gola. Zanimljivo je da je jedan od ta dva gola zabio na utakmici gdje je zaradio i crveni karton.
Kiel je trenutačno na 14. mjestu 2. Bundeslige s 24 boda, samo jednim više od 16. Magdeburga koji drži mjesto koje vodi u razigravanje za ostanak u ligi te dva više od posljednjeg Greuther Furtha i Dynama Dresdena koji su u zoni ispadanja.
