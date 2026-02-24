Bivši HNL-ovac ostao bez trenera u ‘Cvajti’

Podijeli :

Guliver Image

Uslijed loših rezultata u 2. Bundesligi Holstein Kiel smijenio je svog trenera.

Njemačka momčad u ligi je izgubila četiri utakmice u nizu, a ispali su i u četvrtfinalu DFB-Pokala s uvjerljivih 3:0 od Stuttgarta. Ceh takve forme, kako javlja njemački Sky Sports, platio je Marcel Rapp koji je na klupi Kiela bio skoro pet godina.

Stuttgart srušio klub bivšeg HNL-ovca i izborio polufinale DFB-Pokala VIDEO / Bivši HNL-ovac zabio drugi gol u ‘Cvajti’ pa skrivio penal i dobio crveni

Tako je hrvatski nogometaš Ivan Nekić ostao bez svog glavnog trenera. Nekadašnji igrač Varaždina i Intera iz Zaprešića odigrao je devet utakmica u njemačkom drugoligašu te je zabio čak dva gola. Zanimljivo je da je jedan od ta dva gola zabio na utakmici gdje je zaradio i crveni karton.

Kiel je trenutačno na 14. mjestu 2. Bundeslige s 24 boda, samo jednim više od 16. Magdeburga koji drži mjesto koje vodi u razigravanje za ostanak u ligi te dva više od posljednjeg Greuther Furtha i Dynama Dresdena koji su u zoni ispadanja.

